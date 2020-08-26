شكرا لقرائتكم خبر عن مسك يرتفع من جديد – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مسك (2370) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على الرغم من محاولات السهم تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، حيث نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية منها، ولكن قوة الاتجاه الصاعد دعمت السهم ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.12 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 10.64، ليستهدف مستوى المقاومة 11.69.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.64 ومستوى المقاومة 11.69.