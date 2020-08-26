شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم فيبكو (2180) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بمنطقة من التداولات الجانبية في محاولة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم للحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط، وقد جاء ارتفاع السهم الأخير بدعم من استناده في وقت سابق لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.33% بما يعادل 1.05 نقطة، ليستعد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 47.70.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه لمستوى المقاومة 47.70، ليستهدف السهم بعدها مستوى المقاومة 51.52.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 44.35 ومستوى المقاومة 50.00.