شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.28% بما يعادل 0.35 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، كما يستفيد السهم من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 26.60، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.00 ومستوى المقاومة 29.30.