شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.26% بما يعادل -0.04 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.30، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.22 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.22 ومستوى المقاومة 15.90.