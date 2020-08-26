شكرا لقرائتكم خبر عن طباعة وتغليف يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم طباعة وتغليف (4270) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.59% بما يعادل -0.10 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول.

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لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 18.04، طيلة ثبات الدعم 15.84.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.84 ومستوى المقاومة 18.04.