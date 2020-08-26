فتيحي يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 26-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم فتيحي (4180) صعوداً في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ليحقق السهم مكاسب حادة بلغت نسبتها 6.40% بما يعادل 0.74 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 12.94.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.94، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 14.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 11.50.
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