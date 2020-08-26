شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مشاركة ريت (4335) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.82% بما يعادل 0.07 نقطة، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، وبتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.38، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.38 ومستوى المقاومة 8.80.