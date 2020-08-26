شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 8,000.00، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري للمؤشر خلال صعوده الأخير، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.24% بما يعادل -19.02 نقطة، ليجني المؤشر أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,000.00، ليستهدف مستوى المقاومة 8,400.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,700.00 ومستوى المقاومة 8,100.00.