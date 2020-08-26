شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 26-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر ارتفاعه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 9909 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، ليقترب بذلك المؤشر من مستوى المقاومة الحالي عند 10000 نقطة، والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل مرة أخرى في عملية جني أرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 9400 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,885 وبين مستوى المقاومة هو 9,937 نقطة