سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 19 سنتا ليبلغ 45.14 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 19 سنتا ليبلغ 45.14 دولار في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 45.33 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية أنهت عقود خام برنت جلسة التداول أمس مرتفعة 78 سنتا لتسجل عند التسوية 45.13 دولار للبرميل في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس 28 سنتا لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل.