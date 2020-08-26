شكرا لقرائتكم خبر عن 0.9 % ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز توقعات المحللين خلال يونيو/ حزيران الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، أمس الثلاثاء، أن أسعار المنازل في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم ارتفعت بنحو 0.9% خلال يونيو/ حزيران الماضي، بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل هبوط بنحو 0.2% في الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 0.3% في شهر يونيو/ حزيران.
أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنازل شهدت زيادة بنحو 5.7% في شهر يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019.
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