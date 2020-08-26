شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات تعلن وصول عدد مستخدمى الإنترنت 50 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد مستخدمي الانترنت بلغ نحو 48.5 مليون مستخدم بكثافة انتشار 55.7% وذلك وفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد 2019/2020.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول إلى 96.42 مليون فى نهاية مارس 2020، مقارنة بنحو 96.03 مليون فى نهاية فبراير 2020 و93.42 مليون بنهاية مارس 2019.

وأوضح التقرير أن عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول وصل إلى نحو 42.30 مليون فى نهاية يناير 2020، مقارنة بنحو 39 مليونا بنهاية ديسمبر 2019 و 34.13 مليون بنهاية يناير 2019.

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ووصل حجم الإشتراكات في الانترنت فائق السرعه 7.53 مليون اشتراك خلال يناير - مارس 2020.

وفى عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إجمالى الناتج المحلى المصرى 93.4 مليار جنيه مصرى (ما يقرب من 4% من إجمالى الناتج المحلى) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.