شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تكافح للحفاظ على مستويات قياسية.. و«إس آند بي» يحلّق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنعش التقدم في مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أسواق الأسهم العالمية، حيث صعدت معظم المؤشرات الآسيوية والأوروبية، وفيما كافحت المؤشرات الأمريكية من أجل الحفاظ على مستوياتها القياسية التي حققتها في اليوم السابق، نجح مؤشر «إس آند بي» في مواصلة تحليقه القياسي رغم تذبذب المؤشرين «داو جونز» و«ناسداك».
في بورصة نيويورك غلب الصعود على مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس الثلاثاء، ليواصل «ستاندرد آند بورز» الصعود القياسي.
ويأتي ارتفاع الأسهم بعد أن قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في بيان إن واشنطن وبكين أحرزتا تقدمًا وهما ملتزمتان باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاح المرحلة الأولى من صفقة التجارة وذلك خلال محادثات هاتفية بين الطرفين. كما جاء هذا التفاؤل مع انخفاض عدد الإصابات المؤكدة حديثًا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث أظهرت البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز أن الحالات الجديدة انخفضت إلى حوالي 38 ألف حالة من 50 ألفاً في منتصف الشهر الجاري.
في غضون ذلك وافقت إدارة الغذاء والدواء على استخدام بلازما الدعم كعلاج لمرضى فيروس كورونا، كما ذكرت تقارير أن إدارة ترامب تفكر أيضًا في تتبع لقاح تجريبي سريع من المملكة المتحدة، وفي بيانات اقتصادية، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات.
وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي في مستهل التداولات بنسبة 0.2% إلى 28.369.7 نقطة قبل أن يتذبذب في وقت لاحق، كما استهل «ستاندرد آند بورز» التعاملات عند مستوى قياسي جديد يبلغ 3434.40 نقطة، في حين هبط «ناسداك» وحيداً بنسبة 0.2% إلى 11361.4 نقطة.
وفي القارة العجوز، قاد تجدد التفاؤل إزاء اتفاق تجاري أمريكي- صيني وتراجع أقل من المتوقع للإنتاج الاقتصادي في ألمانيا إلى صعود الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء وسجلت الأسهم في فرانكفورت أعلى مستوى في شهر.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.8% لتستمر المكاسب على خلفية تطورات إيجابية لجهود علاج كوفيد-19.
وصعد المؤشر داكس الألماني الذي يتأثر بالتجارة واحداً في المئة بفضل بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد في أوروبا انكمش بمعدل قياسي بلغ 9.7 في المئة في الربع الثاني ولكنه أقل قليلاً من تقديرات سابقة بانخفاض 10.1 في المئة.
وعلى صعيد الأسهم، ارتفع سهم مجموعة التكنولوجيا أفيفا 3.2 في المئة بعدما أعلنت عن اتفاق لشراء أو.إس.آي سوفت وهي شركة خاصة لإنتاج برامج كمبيوتر لأغراض صناعية.
وفي آسيا، تعافى المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الثلاثاء لفترة وجيزة إلى المستويات المسجلة قبل أن تضرب أزمة كوفيد19 الأسواق في وقت مبكر من العام الجاري، إذ تلقت المعنويات الدعم من آمال بشأن علاج، لكنه قلص المكاسب بعد أن باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح. وارتفع المؤشر نيكاي 1.35 % إلى 23296.77 نقطة، بعد أن زاد إلى 23431.04 وهو مستوى لم يسجله منذ 21 فبراير/ شباط. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.13 % إلى 1625.23 نقطة. وارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء ثلاثة، وكانت قطاعات الطيران والمنسوجات والمصارف الأفضل أداء. (رويترز)
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