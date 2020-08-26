السيولة الساخنة تحفز الأسهم على مزيد من الاختراقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر



تواصلت السيولة، أمس، (830.5 مليون درهم) في تحفيز الأسهم المحلية على تسجيل مزيد من الاختراق، سواء على الصعيد الفني للمؤشرات أو على صعيد استعادة الأسعار العادلة للكثير من الأسهم؛ وذلك بعد أن كسر مؤشر سوق دبي حاجز 2300 نقطة، مقابل انخفاض سوق أبوظبي 0.25%.

وظل «الإمارات دبي الوطني» نجماً للتداولات في سوق دبي ب91.2 مليون درهم، وعلى الرغم من تراجعه 0.88% بفعل عمليات جني أرباح محدودة، فإن ذلك لم يؤثر كثيراً في مؤشر السوق الذي تلقى الدعم من «دبي الإسلامي» بارتفاعه 1.94% وكذلك من «إعمار العقارية» 2.36% و«إعمار للتطوير» 3.1% و«إعمار مولز» 1.38%.

ولم يفقد مؤشر سوق أبوظبي، سوى 11 نقطة، مع استقرار «أبوظبي الأول» وارتفاع «الدار» 3.37%، معززاً بتداولات بقيمة 89 مليون درهم، ومع ملاحظة تركز السيولة بالدرجة الأولى على «العالمية القابضة» ب92 مليون درهم، مرتفعاً 0.06%. وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 410.47 مليون درهم في دبي، و420 مليون درهم في أبوظبي.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي المالي 1.02% إلى 2304.5 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل والخدمات والاتصالات.

وارتفع «إعمار العقارية» 2.36% و«إعمار للتطوير» 3.11% و«إعمار مولز» 1.38% و«داماك» 1.64% فيما نزل كل من «أرابتك» 4.91% و«ديار» 0.97% و«الاتحاد العقارية» 0.93%. وارتفع «دبي الإسلامي» 1.94% فيما نزل «الإمارات دبي الوطني» 0.88% مع تعرضه لعمليات جني أرباح جزئية.

وصعد «دبي للاستثمار» 2.5% و«سوق دبي المالي» 0.68% و«شعاع كابيتال» 1.26%. كما ارتفع قطاع النقل 0.3% إثر ارتفاع «العربية للطيران» 1.69% و«الخليج للملاحة» 0.4% في مقابل نزول «أرامكس» 0.82%.

سوق أبوظبي

انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.25% عند 4558.69 نقطة مع انخفاض المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات والسلع. وجاء هذا التراجع بعد نزول «أبوظبي التجاري» 2.04%؛ وذلك على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 1.24% واستقرار «أبوظبي الأول» من دون أي تغيير. ونزل «اتصالات» 0.83%. كما نزل «دانة غاز» 0.14% و«طاقة» 4.55% و«أدنوك للتوزيع» 1.23%.

وفي المقابل، ارتفع «الدار» 3.37% في مقابل نزول «رأس الخيمة العقارية» 1.98%.

وزاد «العالمية القابضة» 0.06% و«الواحة كابيتال» 3.05%؛ وذلك على الرغم من نزول «إشراق» 4.93%.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.1 مليون درهم محصلة شراء، منها 490 ألف درهم محصلة شراء العرب، و13.6 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأجانب و المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 14.1 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب، و6.1 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 33.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 660 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب و33.79 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وبقيمة تكاد لا تذكر كمحصلة شراء للخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أبوظبي الأول» و«أرابتك» و«أغذية» و«الإمارات دبي الوطني» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«إعمار مولز» و«جي إف إتش».

المؤسسات

هذا وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء بسوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 43.2 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، وبصافي استثمار بلغ 2.8 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى العكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار بلغ 2.8 مليون درهم محصلة شراء بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 43.2 مليون درهم محصلة بيع.

توجه السيولة



تصدر «الإمارات دبي الوطني» التداولات في سوق دبي بقيمة 91.2 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 67.4 مليون درهم، ثم «أرابتك» الذي جذب 48.4 مليون درهم.

وفي أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بسيولة 92.5 مليون درهم، تلاه «الدار» باستقطابه 89 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مع اجتذابه 87 مليون درهم من السيولة.

وسجل «اكتتاب» الارتفاع الأكثر في سوق دبي 11.46%، فيما سجل «أرابتك» التراجع الأكثر بنسبة 4.91%.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق أبوظبي، جاء في الصدارة «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» الذي ارتفاع بالحد الأقصى 15%، فيما كان أكبر المتراجعين «إشراق» بنزوله 4.93%.