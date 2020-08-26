شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة للطيران».. 34 عاماً من التميز في التدريـب والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت أكاديمية الفجيرة للطيران على مدار 34 عاماً، تطوراً كبيراً في مجال التدريب في تخصصات هندسة صيانة الطائرات والطيران التجاري، من منطلق حرص الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد، بالفجيرة، ومؤسس الأكاديمية، على تحفيز الشباب للالتحاق بقطاع الطيران لكونه من القطاعات الحيوية التي تشهد تطوراً كبيراً.

وتوفر الأكاديمية التي تأسست منذ عام 1986 باعتبارها من أولى الأكاديميات في الدولة، مواد أكاديمية نظرية وعملية تؤهل الشباب للانخراط في سوق العمل، وخرّجت طيارين ومهندسين التحقوا بشركات الطيران مثل العربية للطيران، والاتحاد للطيران، والخليج للطيران، وفلاي دبي، والطيران العماني، حيث شهدت الإحصاءات في عام 2019 للطلبة المسجلين في الأكاديمية 477 طالباً، وطالبة حسب الكتاب الإحصائي لمركز الفجيرة للإحصاء.

وقال الكابتن يعقوب النعيمي نائب مدير أكاديمية الفجيرة للطيران إن الأكاديمية تسعى إلى مواكبة التطورات في مجال الطيران، وتوفير كل الكوادر التدريبية وتسخير التقنيات الحديثة لتأهيل الطلبة على أعلى المعايير العالمية باعتماد من هيئة العامة للطيران المدني، والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.. مشيراً إلى أنه خلال جائحة «كورونا» استمرت الأكاديمية في نشاطها من دون توقف مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعلم عن بعد.

وأضاف أن الأكاديمية تتيح للطلبة الحصول رخصة الطيار الخاص، وتجاري، وخطوط مجمدة، إضافة إلى عدد من شهادات الهندسة والتقنية. (وام)