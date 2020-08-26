«جي تي إيه دناتا» تستعد لإطلاق عمليات المناولة الأرضية في فانكوفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فانكوفر: ”الخليج 365”

حصلت «جي تي إيه دناتا»، وهي مشروع مشترك لدناتا في كندا، على ترخيص لمدة خمس سنوات لممارسة أنشطة المناولة الأرضية في تلك الدولة. وسوف تباشر الشركة عملياتها في مطار فانكوفر الدولي في الربع الأخير من 2020، حيث ستقدم للناقلات الجوية العاملة في المطار خدمات عالية الجودة وآمنة لساحة وقوف الطائرات، والركاب، وعمليات الشحن.

وتعمل «جي تي إيه دناتا» في تورنتو كشريك موثوق به ل17 ناقلة جوية. وقد قدمت خدماتها خلال عام 2019 لأكثر من 1.2 مليون راكب، وتعاملت مع 90 ألف طن من البضائع في مطار تورنتو بيرسون الدولي. ومن شأن توسعاتها في فانكوفر أن تعزز مكانتها كشركة رائدة في تقديم الخدمات الجوية في كندا.

وكانت «دناتا» دخلت سوق الطيران الكندية في عام 2016 ووسعت تواجدها في يناير/ كانون الثاني الماضي، وباشرت عمليات تموين الطائرات في فانكوفر، حيث يمكنها تحميل ما يصل إلى 8000 وجبة يومياً على الطائرات.

وتقدم «دناتا»، خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين لأكثر من 300 شركة طيران في 126 مطاراً في 19 دولة.