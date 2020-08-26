انخفاض أسعار منتجات الصناعات التحويلية

انخفض الرقم القياسي لأسعار منتجات الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام الماضي 2019 بنسبة 0.01% مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، وبنسبة 4.84% مقارنة مع الربع الرابع من 2018 بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء». وانخفضت أسعار 10 منتجات صناعية على أساس ربعي هي: المشروبات 0.27%، التبغ 0.9%، المنسوجات 0.12%، المنتجات الجليدة والمنتجات ذات الصلة 0.29%، صناعة الورق والمنتجات الورقية 2.01%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها 0.28%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 0.34%، وصناعة الفلزات القاعدية 2.35%، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 0.50%، والآلات والمعدات غير المصنفة 0.27%.

فيما ارتفعت أسعار 10 منتجات صناعية هي: المنتجات الغذائية 0.20%، الملبوسات 0.08%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.41%، صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 1.67%، منتجات المطاط واللدائن 0.44%، المعدات الكهربائية 0.89%، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 1.52%، صناعة معدات النقل الأخرى 0.03%، صناعة الأثاث 0.07%، والصناعات التحويلية الأخرى 1.66%.

فيما حافظت 4 منتجات صناعية على مستوياتها الربعية هي: صناعات الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، بالإضافة لمنتجات إصلاح وتركيب الآلات والمعدات.