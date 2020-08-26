شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار منتجات الصناعات التحويلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
انخفض الرقم القياسي لأسعار منتجات الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام الماضي 2019 بنسبة 0.01% مقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه، وبنسبة 4.84% مقارنة مع الربع الرابع من 2018 بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء». وانخفضت أسعار 10 منتجات صناعية على أساس ربعي هي: المشروبات 0.27%، التبغ 0.9%، المنسوجات 0.12%، المنتجات الجليدة والمنتجات ذات الصلة 0.29%، صناعة الورق والمنتجات الورقية 2.01%، والمواد الكيماوية ومنتجاتها 0.28%، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 0.34%، وصناعة الفلزات القاعدية 2.35%، والمعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات 0.50%، والآلات والمعدات غير المصنفة 0.27%.
فيما ارتفعت أسعار 10 منتجات صناعية هي: المنتجات الغذائية 0.20%، الملبوسات 0.08%، الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.41%، صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 1.67%، منتجات المطاط واللدائن 0.44%، المعدات الكهربائية 0.89%، المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 1.52%، صناعة معدات النقل الأخرى 0.03%، صناعة الأثاث 0.07%، والصناعات التحويلية الأخرى 1.66%.
فيما حافظت 4 منتجات صناعية على مستوياتها الربعية هي: صناعات الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث وصنع أصناف من القش ومواد الضفر، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، بالإضافة لمنتجات إصلاح وتركيب الآلات والمعدات.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض أسعار منتجات الصناعات التحويلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.