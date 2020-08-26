دبي تستقطب علامات «ناثنز فيمس» الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «ناثنز فيمس»، الأمريكية العالمية التي تدير سلسلة من مطاعم الوجبات السريعة المتخصصة في وجبات النقانق التقليدية الشهيرة، وتخدم نيويورك منذ أكثر من 100 سنة، عن نيتها التوسع في دبي والشرق الأوسط؛ من خلال مجموعة متنوعة من الشراكات والصفقات؛ تهدف إلى جلب العلامة التجارية الشهيرة إلى عشاق النوع في أنحاء المنطقة.

كما أعلنت «ناثنز فيمس» أيضاً، غداة الإعلان عن تعاقدها مع شركة «ميزان» القابضة لإنتاج النقانق الحلال وتوزيعها في المنطقة، عبر شركة خزان للحوم، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة «ميزان» القابضة، عن نيتها جلب واحد من التقاليد الأمريكية التي شكلت مادة دسمة للقصص والأساطير، وهي مسابقة «ناثنز فيمس» لأكل سندويشات «الهوت دوغ» إلى دبي؛ حيث ستعمل على تنظيم تصفيات إقليمية في الأشهر المقبلة.

وقال جيمس ووكر، نائب الرئيس الأول لمطاعم «ناثنز فيمس» في هذا السياق: «يشعر فريقنا بالحماس الشديد لفرص النمو والإمكانات الوافرة التي نراها متاحة لسلسلة مطاعم «ناثن فيمس» في دبي، وبشكل خاص بعد الرحلة التي قمنا بها إلى هناك قبل نحو أسبوعين فقط».