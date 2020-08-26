النفط يوسع مكاسبه.. و«برنت» يتخطى 46 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وسعت أسعار النفط من مكاسبها لنحو 2% خلال تعاملات أمس الثلاثاء، ليتجاوز خام برنت 46 دولاراً مع مراقبة التخفيضات الهائلة في إنتاج النفط على ساحل الخليج الأمريكي.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي ضربت العواصف الاستوائية «ماكرو» و»لورا» ساحل الخليج الأمريكي، ما دفع شركات الطاقة وشركات تكرير النفط في المنطقة لإغلاق نحو 82% من الإنتاج.

وأدى ذلك إلى وقف حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من النفط في ساحل الخليج، أو ما يعادل حوالي 14% من إجمالي إنتاج المنطقة.

لكن في المقابل، يوجد تزايد في حالات الإصابة الجديدة بوباء كورونا في آسيا وأوروبا تحديداً وعلى الصعيد العالمي بشكل عام، الأمر الذي يثير المخاوف حول النشاط الاقتصادي وبالتبعية الطلب على الخام.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بأكثر من 1.9% ليصل إلى 46 دولاراً للبرميل، بعد أن سجل 46.05 دولار للبرميل في وقت سابق، كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر أكتوبر/تشرين الأول بنسبة تزيد عن 2% مسجلاً 43.49 دولار للبرميل.

وكانت أسعار الخام ارتفعت عند تسوية جلسة أمس لأول مرة في ثلاث جلسات متتالية مع تداعيات العواصف في خليج المكسيك.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء الأسواق العالمية في أكسي كورب «كان لزيادة عدد الحفارات الأمريكية الأسبوع الماضي وتباين البيانات الخاصة بإصابات كورونا، تأثير سلبي محدود على النفط الأسبوع الجاري، يرجع الفضل في ذلك إلى تعطل محتمل جراء إعصارين منفصلين يتجهان لمنطقة الساحل الأمريكي على الخليج».

وخفضت شركات الطاقة الإنتاج في المصافي على ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة بعد إغلاق 82 في المئة من إنتاج النفط الخام البحري في المنطقة؛ إذ يهدد الهبوب النادر لإعصارين على مناطق رئيسية لإنتاج النفط بالولايات المتحدة بهطول أمطار غزيرة لعدة أيام ورياح قوية هذا الأسبوع.

وأوقف منتجون إنتاجاً نفطياً يتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً على ساحل خليج المكسيك يمثل نحو 14 في المئة من إجمالي الإنتاج الأمريكي.

وأظهر استطلاع لرويترز الاثنين أن من المرجح أن تكون مخزونات الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي.

(رويترز)