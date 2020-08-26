1000 % نمو أرباح «آنت» قبيل طرح عام بـ 30 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت شركة التكنولوجيا المالية التابعة لعملات التجارة الإلكترونية «علي بابا» بطلب للاكتتاب العام في بورصتي هونج كونج وشنجهاي، مع الإشارة إلى صعود حاد بالأرباح.

وقام الملياردير الصيني «جاك ما» بتقديم طلب الطرح العام الأولي لشركة «آنت» في هونج كونج وشنجهاي، أمس الثلاثاء، من أجل تمويل توسعها في الخدمات المالية وتعزيز ريادتها، كأكبر منصة مدفوعات عبر الإنترنت في الصين.

ومن المقرر أن تصدر الشركة التي تتخذ من هانغتشو مقراً لها، ما لا يقل عن 10% من الأسهم الجديدة من إجمالي رأس مالها.

وحققت «آنت» إيرادات 72.5 مليار يوان صيني (10.5 مليار دولار) خلال النصف الأول، بارتفاع 38%. وبلغت أرباح الشركة النصفية 21.2 مليار يوان صيني، بزيادة تتجاوز 1000%.

ولم تفصح الشركة بعد عن تسعير الأسهم، لكن تقرير لوكالة بلومبيرج أفاد نقلاً عن مطلعين أن الشركة تستهدف تقييماً بنحو 225 مليار دولار، بناءً على طرح عام أولي يبلغ 30 مليار دولار.