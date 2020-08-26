تحسّن يفوق المتوقع بثقة الشركات الألمانية في أغسطس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، الثلاثاء، أن ثقة الشركات الألمانية تحسنت على نحو أفضل من المتوقع في أغسطس/ آب، ما يعزز الآمال في أن الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي تتعافى من صدمة فيروس كورونا وقال معهد إيفو، إن مؤشره لمناخ الأعمال ارتفع إلى 92.6 من مستوى معدل نزولا عند 90.4 في يوليو/ تموز. وهذه الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي وتفوق توقعات خبراء اقتصاديين عند 92.2.وقال رئيس المعهد كليمنس فيوست في بيان «الاقتصاد الألماني على طريق التعافي»، مضيفاً أن الشركات تقيم الأوضاع الحالية لأعمالها على نحو أكثر تفاؤلاً بكثير مما كانت عليه في الشهر السابق. (رويترز)

قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا، الثلاثاء إن اقتصاد البلاد انكمش بوتيرة قياسية قدرها 9.7 في المئة في الربع الثاني؛ إذ انهار إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات والصادرات في ذروة جائحة كوفيد-19.

وأضاف المكتب أن التراجع الاقتصادي يفوق بكثير ما حدث خلال الأزمة المالية قبل ما يزيد على عشر سنوات، ويمثل أكبر انخفاض منذ بدأت ألمانيا تسجل حسابات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية في 1970. لكن القراءة تمثل مراجعة طفيفة بالرفع من تقدير سابق للناتج المحلي الإجمالي للفترة بين إبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران عند -10.1 في المئة على أساس فصلي نشرها المكتب الشهر الماضي.

وانكمش إنفاق المستهلكين 10.9 في المئة على أساس فصلي، وتراجعت الاستثمارات الرأسمالية 19.6 في المئة وانخفضت الصادرات 20.3 في المئة بحسب ما تظهره بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في ضوء العوامل الموسمية. وانخفضت أنشطة البناء، وهي محرك ثابت للنمو في الاقتصاد الألماني، 4.2 في المئة على أساس فصلي.

وقال مكتب الإحصاء إن العامل الإيجابي الوحيد جاء من استهلاك الحكومـــة الذي ارتفع 1.5 في المئـة على أساس فصلي بسبب برنامج إنقاذ حكومـي متعلق بفيروس كورونا. (رويترز)