شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط غير متوقع لثقة المستهلكين الأمريكيين في أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في أغسطس/آب مع قلق الأسر بشأن آفاق الاقتصاد.

وقالت مؤسسة كونفرانس بورد أمس الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع إلى قراءة عند 84.8 هذا الشهر من 91.7 في يوليو/ تموز.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 93 في أغسطس/ آب. (رويترز)

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