«أبوظبي الإسلامي»: 60 % يعتمدون خدماتنا الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



فاز مصرف أبوظبي الإسلامي، بجائزة «أفضل مصرف إسلامي رقمي في دولة الإمارات» من مجلة «جلوبال فاينانس»، حيث تكرّم هذه الجائزة أفضل مزوّدي الخدمات المصرفية الرقمية في جميع أنحاء العالم.

وقد شهدت محفظة الخدمات المصرفية الرقمية، التي تُعد بمثابة العمود الأساسي لتحقيق أهداف استراتيجية نمو المصرف، زيادةً في معدل الاستخدام أثناء جائحة كوفيد-19 وذلك بعدما شهد ارتفاعاً في إقبال العملاء على خدمات الأفراد والمؤسسات خلال النصف الأول من العام 2020، حيث يلجأ 60% تقريباً من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد إلى استخدام قنواته الرقمية. وشهدت هذه الفترة استخدام القنوات الرقمية لإتمام 99% من المعاملات المالية للأفراد، بما فيها المدفوعات وتحويل الأموال، إضافةً إلى 93% من الخدمات غير المالية، مثل تحديث البيانات الشخصية.