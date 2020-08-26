شكرا لقرائتكم خبر عن «إشراق للاستثمار» تشتري مليوني سهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترت شركة «إشراق للاستثمار» مليوني سهم من أسهمها في جلسة، أمس الأول الاثنين، بسعر 0.406 درهم من خلال الوسيط «أبوظبي للأوراق المالية»، ليصل عدد الأسهم المتبقية للشراء بحسب موافقة الهيئة إلى 196 مليون سهم.

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