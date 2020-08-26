«جي إف إتش» تباشر تنفيذ حكم تسوية المنازعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مجموعة «جي إف إتش المالية» أنها ستباشر تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من قبل غرفة البحرين لتسوية المنازعات فوراً. وأشارت إلى أن الأحكام الصادرة من غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي أحكام نهائية واجب تنفيذها فوراً ما لم يصدر قرار من محكمة التمييز بوقف التنفيذ. كما أعلنت المجموعة بدء إجراءات عملية الاستحواذ الاستراتيجية لزيادة حصتها بواقع 21.8% في المصرف العالمي في شهر يناير 2020، مشيرة إلى أن هذا الاستحواذ تم من خلال عدة صفقات تقدر ب 21.6 مليون دولار.

وأضافت المجموعة أن الموافقة على تحويل الحصص من قبل مساهمي المصرف العالمي تمت في شهر مارس 2020. فيما ستبداً عملية التأشير بتحويل الأسهم إليها بمجرد الانتهاء من التأشير بتغيير رخصة المصرف العالمي إلى شركة استثمارية، لذلك تم الإفصاح عن عملية الاستحواذ بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية.