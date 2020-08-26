شكرا لقرائتكم خبر عن «أمان» تنفي مفاوضات الاستحواذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عدم وجود أي مفاوضات أو تأكيدات حسب علمها للاستحواذ على الشركة، مؤكدة أنها ستعلن للسوق حسب الأصول عن أي تطورات متعلقة بهذا الخصوص.

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