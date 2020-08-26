9.76 مليار درهم سيولة الخليجيين منذ بداية 2020



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت قيمة السيولة المتداولة للمستثمرين الخليجيين في أسواق المال الإماراتية نحو 9.76 مليار درهم بيعاً وشراء منذ بداية العام 2020 حتى تاريخ 24 أغسطس الجاري، تشكل ما نسبته 7.2% من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في الأسواق وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وقال فهد القاسم المدير التنفيذي للبنك الاستثماري التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إن الإقبال الكبير للمستثمر الخليجي والمستثمرين الأجانب بشكل عام على الاستثمار في أسواق المال الإماراتية أمر متوقع خاصة مع توفر العديد من عناصر الجذب في هذه الأسواق مقارنة مع غيرها من أسواق المنطقة.

وأوضح أن نسبة العوائد الكبيرة التي يحصل عليها المستثمر في الأسواق المالية على المديين المتوسط والطويل تعد من أبرز عناصر الجذب التي تتمتع بها، حيث تحافظ غالبية الشركات على استراتيجية واضحة في نسب التوزيعات على المساهمين سواء بشكل دوري أو سنوي، معرباً عن اعتقاده بأن الفترة المتبقية من العام الجاري ستشهد ضخ المزيد من سيولة الخليجيين وبقية الأجانب في السوق المحلي.

وأضاف: إن السيولة الفائضة الموجودة حالياً في الأسواق العالمية سوف تدعم هذه التدفقات لاسيما أن المردود في أسواقنا أعلى من بقية الأسواق.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة تداولات الخليجيين منذ بداية العام الجاري حتى تاريخ 24 أغسطس فقد بلغت في سوق دبي المالي نحو 6.76 مليار درهم بيعا وشراء وفقا للأرقام التي يوثقها السوق.

وتشكل تداولات الخليجيين نحو 17.2% من إجمالي تداولات الأجانب بجميع فئاتهم في سوق دبي المالي البالغة 39.35 مليار درهم بيعا وشراء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية 24 أغسطس الجاري.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين نحو 3 مليارات درهم بيعا وشراء، تشكل ما نسبته 11.3% من إجمالي تداولات المستثمرين الأجانب بمختلف فئاتهم بحسب الأرقام الصادرة عن السوق. (وام)