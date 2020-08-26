منصة «فيرلوب. آي أو» تجمع 5 ملايين دولار بدعم من «القابضة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت «فيرلوب. آي أو»، عن جمع 5 ملايين دولار في جولة تمويل أوّلي فئة «أ»، بدعم من شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، وبقيادة «ألفا ويف إنكيوبيشن»، وإدارة «فالكون إيدج كابيتال».

ولدى منصة «فيرلوب. آي أو» قائمة عملاء واسعة في دولة الإمارات، وتمكّن الشركات من أتمتة خدمة العملاء عبر قنوات عديدة وتعالج أكثر من ملياري استفسار من استفسارات الزبائن عبر مختلف عملائها، وتضم ما يزيد على 100 مليون مستخدم.

وقال نافروز دي يودواديا، المؤسس المشارك والشريك لدى «فالكون إيدج كابيتال»: في ظل التغيرات المتسارعة في سلوكيات المستهلكين، أصبحت العلامات التجارية الآن تتطلع لتعزيز تجربة خدمة عملائها. ونحن متحمسون لدعم منصة «فيرلوب. آي أو» ونؤمن بأن عروضها مرتبطة بشكل جيد مع تزايد الطلب على الحلول التي من شأنها أن تتيح للعلامات التجارية تعزيز قدرة فرق الدعم لديها وقيادة النمو.

وشهدت منصة «فيرلوب. آي أو» نمواً بنسبة 200 % في الإيرادات السنوية المتكررة على مدار العامين الماضيين وسيتم تخصيص الاستثمار في تعزيز خريطة طريق تطوير المنتجات الجريئة لديها.