«كريدي سويس» يعتزم إلغاء 500 وظيفة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخطط كريدي سويس لإلغاء ما يصل إلى 500 وظيفة في وحدة أعماله المصرفية السويسرية، إذ يسعى إلى تحقيق وفورات سنوية بقيمة 100 مليون فرنك سويسري، من خلال استراتيجية مصرفية جديدة للأفراد تركز على الأنشطة الرقمية للتقليل من عدد الأفرع.

(رويترز)

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