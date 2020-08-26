شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي تصدر سندات بـ 5 مليارات دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وثيقة أن أبوظبي أصدرت سندات جديدة مقومة بالدولار، في ثالث دخول لها إلى أسواق الدين الدولية هذا العام، وبقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات دولار.وبحسب رويترز، فقد استطاعت أبوظبي خفض العوائد المعروضة على الإصدار بمقدار 30 نقطة، بعد أن تلقت طلباً قوياً فاق 24 مليار دولار.

ينقسم الإصدار إلى ثلاث شرائح لأجل ثلاث سنوات وعشر سنوات ونصف السنة و50 عاماً، وكلها بالحجم القياسي، بحسب وثيقة اطلعت رويترز عليها، حيث تم بيع سندات 3 سنوات بقيمة ملياري دولار مع عائد عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبيع سندات 50 عاماً بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد عند 2.7%، وبيع سندات 10 سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد يزيد 105 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وقال ريتشارد بريجز مدير الاستثمار لدى جي.إيه.إم، إن الإمارة تعتبر أقوى الجهات السيادية النفطية ائتمانياً على مستوى العالم.

وشارك في ترتيب الصفقة كل من سيتي ودويتشه بنك وبنك أبوظبي الأول ومورجان ستانلي وستاندرد تشارترد.

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