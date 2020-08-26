الذهب يستقر مترقباً «الاحتياطي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقر الذهب، أمس الثلاثاء، إذ أدى انخفاض الدولار لتعويض أثر الضغوط الناجمة عن صعود الأسهم، فيما عزف المستثمرون عن تكوين مراكز كبيرة قبل كلمة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي هذا الأسبوع.

واستقر الذهب في السوق الفورية عند 1932.15 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم يطرأ عليه تغير يذكر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1938.80 دولار.

ويناقش باول مراجعة لإطار السياسة النقدية للمجلس في أول أيام مؤتمر سنوي للمركزي الأمريكي، غداً الخميس، في اجتماع افتراضي وعلني بسبب فيروس كورونا.

وتبنى مجلس الاحتياطي سلسلة من إجراءات التحفيز النقدي والمالي وخفض أسعار الفائدة إلى قرب الصفر لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ما ساهم في صعود الذهب نحو 28% هذا العام.

ونزل مؤشر الدولار 0.1% أمام منافسيه، أمس الثلاثاء.

وحد من إغراء الذهب صعود الأسهم الآسيوية مع ترحيب المستثمرين ببوادر تقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب موجة صعود في وول ستريت.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.53 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 924.80 دولار، وصعد البلاديوم 0.8% إلى 2177.78 دولار.

وفي أسواق العملات، نزل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع نظيره الأسترالي، واليوان الصيني، بعدما وصفت الولايات المتحدة والصين اتصالاً هاتفياً بين كبار المسؤولين التجاريين في البلدين، بالناجح.

عزز ذلك ثقة المستثمرين بأن العلاقات التجارية يمكن أن تصمد حتي فيما تسود الخلافات العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال الاتصال الذي كان مقرراً في الأساس في الخامس عشر من أغسطس/ آب، تحدث الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه.

وساهمت الأنباء في صعود الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7171 دولار أمريكي، وتقدم اليوان الصيني قليلاً إلى 6.9070. (وكالات)