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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - البرازيل تؤجل الإعلان عن حزمة تحفيز جديدة
تاريخ النشر: 26/08/2020
قال مسؤول بارز: إن حكومة البرازيل أجلت الإعلان عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد كان من المقرر أصلاً أن تكشف عنها أمس الثلاثاء.
وأبلغ المسؤول رويترز أن موعداً جديداً لحزمة المساعدات قد يعلن في وقت لاحق عقب اجتماع بين الرئيس جايير بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو جويديس.
ومن المتوقع أن يسجل اقتصاد البرازيل أكبر انكماش سنوي على الإطلاق هذا العام، إذ تشير أحدث التوقعات في مسح أسبوعي يجريه البنك المركزي بين خبراء اقتصاديين إلى هبوط قدره 5.5 في المئة.
وحتى إذا تحقق هذا، فإنه سيكون أقل حدة بكثير من توقعات كثيرة في وقت سابق هذا العام لهبوط قدره سبعة في المئة بسبب إجراءات العزل العام والحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا، والتي تسببت في توقف معظم الاقتصاد. (رويترز)
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