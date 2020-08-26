قفزة كبيرة في الإنفاق على الإلكترونيات واللياقة والطعام بعد «كوفيد- 19»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في إطار سعيها لتوضيح تأثيرات جائحة فيروس كورونا على اتجاهات التجارة، كشفت «كولينسون»، النقاب عن تصورات جديدة حول كيفية تأثير فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في عادات التسوق عبر الإنترنت في أوروبا.

تدعم «كولينسون»، أكثر من 25 بوابة للتسوق عبر الإنترنت، التي تتيح للمستهلكين كسب وإنفاق نقاط الولاء المرتبطة ببرامج مكافآت السفر والخدمات المالية الرائدة.

ويعمل قسم «كولينسون فاليوداينامكس»، الذي تم طرحه مؤخراً، على ربط العملاء ببرامج كسب واسترداد المكافآت ذات العلامات التجارية المعروفة، مما يوفر إمكانية مشاركة أوسع نطاقاً. إن شبكة تجارة الولاء الواسعة والقوية هذه تمنح «كولينسون» تصورات فريدة ومتعمقة للبيانات نحو تحويل أنماط الإنفاق عبر الإنترنت في عام 2020.

فخلال المراحل المبكرة جداً من تفشي فيروس كورونا انخفضت مشتريات السفر بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق، فيما تحسنت مبيعات الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الأخرى لدى تجار مثل «سونوس» و«مايكروسوفت» بنسبة 32%، وذلك بالنظر إلى جاهزية المستهلكين للطهي والعمل والترفيه عن أنفسهم في المنزل. كما ارتفعت مبيعات الرياضة واللياقة البدنية خلال هذه الفترة، بزيادة بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق في المشتريات لمنتجات من علامات تجارية مثل «نايك» و«لولو ليمون».

وبعد أسابيع قليلة من الإغلاق، ارتفعت مبيعات منتجات الصحة والجمال، إضافة إلى الهدايا والزهور بنسبة 20% و83% على التوالي، مما يشير إلى رغبة المستهلكين في الترفية عن أنفسهم والبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة خلال هذه الظروف الاستثنائية والقسرية.

وعلى مدار فترة الإغلاق، ارتفعت مبيعات الأطعمة والمشروبات، بما في ذلك توصيل الوجبات السريعة بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق. كما لاحظت «كولينسون» سعي بائعي الأغذية والمشروبات للبحث عن قنوات جديدة للتخفيف من انخفاض الطلب من قبل عملاء السفر والضيافة.

وبالتزامن مع بدء الرفع التدريجي للقيود المفروضة على التباعد الاجتماعي، حققت بوابات التسوق ارتفاعاً بنسبة 11%، مقارنة بالعام السابق، في الملابس والأزياء، بما فيها سلع من علامات تجارية مثل «اسوس» و«بودن» و«اتش اند ام»، إضافة إلى زيادة بنسبة 144%، مقارنة بالعام السابق، في مبيعات السلع الفاخرة، مثل «بربري» و«غوتشي»، وذلك على خلفية استعداد المستهلكين للعودة بحذر إلى أماكن العمل الفعلية والتواصل مع نظرائهم وجهاً لوجه.