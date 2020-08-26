شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعتمد مليار دولار إضافياً لـ «غذاء الأسر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأول الاثنين، إن إدارته ستقدم مليار دولار إضافياً لبرنامج الغذاء للأسر الأمريكية التي تعاني صعوبات ناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

ومتحدثاً في ولاية نورث كارولاينا، قال ترامب «اليوم أنا فخور أن أعلن أننا سنقدم مليار دولار إضافياً لتمويل برنامج صندوق الغذاء من المزارعين إلى الأسر».

ويتضمن البرنامج شراء منتجات غذائية من المزارعين والموردين وإتاحتها للأسر المحتاجة عبر مؤسسات غير هادفة للربح، مثل بنوك الطعام، وجمعيات دينية، ومنظمات لرعاية المجتمع. (رويترز)

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