شكرا لقرائتكم خبر عن «موتيفا» تغلق مصفاتها النفطية في بورت آرثر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن موتيفا إنتربرايزيز أغلقت أكبر مصفاة لتكرير النفط في الولايات المتحدة بشكل كامل أمس الثلاثاء، بسبب تهديد أمطار غزيرة من العاصفتين المداريتين ماركو ولورا. وأضافت المصادر أن موتيفا، التابعة لأرامكو السعودية، بدأت الاثنين في إغلاق مصفاة بورت آرثر في ولاية تكساس، والتي تبلغ طاقتها التكريرية 607 آلاف برميل يومياً. (رويترز)

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