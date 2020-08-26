«المركزي» الهندي يتوقع المزيد من الوقت لتعافي الطلب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرى البنك المركزي في الهند أن تعافي الطلب في الاقتصاد من المرجح أن يستغرق المزيد من الوقت في ظل غياب الدعم المالي الأكبر.

وقال بنك الاحتياطي الهندي خلال تقريره السنوي عن العام المالي المنتهي في يونيو / حزيران الماضي والصادر، أمس الثلاثاء: إن تقييم الطلب الكلي خلال العام حتى الآن يشير إلى أن الصدمة على الاستهلاك حادة.

وتابع: «الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لإصلاحه واستعادة زخم ما قبل تفشي وباء كورونا».

وأشار المركزي الهندي إلى أن الاستهلاك الخاص قد فقد عناصره التقديرية في كافة المجالات، مع التأكيد على أن خدمات النقل والضيافة والأنشطة الترفيهية والثقافية تأثرت بشكل خاص في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.

وأوضح البنك أن مسار السياسة المالية في المستقبل من المحتمل أن يكون مشروطاً بشكل كبير بالتدفق الهائل للديون والالتزامات الطارئة المتكبدة أثناء الوباء.

وأضاف أن التدهور في بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية يؤثر في جودة الأصول وكفاية رأس المال وربحية البنوك.