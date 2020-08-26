شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد عمران يتوقع قيادة الكثير من خريجى الأكاديمية الوطنية قطاعات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن تشهد السنوات المقبلة تولى عدد كبير من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناصب قيادية فى كثير من قطاعات الدولة.

وقال فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أعتقد أن التفريخ الذى يحدث من الأكاديمية سوف نجد قيادات كثيرة جدا فى كل قطاعات الدولة من خريجى الاكاديمية، وقد شرفت بالوضع داخل الاكاديمية وتاهيل الشباب فى البرنامج الرئاسى، وأضاف عمران على هامش مشاركته فى لجان اختبارات البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن مصر تحتاج لمزيد من القيادات والتدريب والتأهيل للشباب وهناك دعوة موجهة للأكاديمية لمزيد من التعاون والمشاركة مع هيئة الرقابة المالية، لتعريف العاملين بالبرنامج.

وتابع: ستشهد الفترة القادمة ترتيب التعاون بين الهيئة والأكاديمية، وفيما يخص التطورات التى تشهدها هيئة الرقابة المالية خلال هذه الفترة، أوضح عمران أن هيئة الرقابة هى هيئة مختصة بالنشاط المالى غير المصرفى ومنذ اكثر من 5 سنوات، لم يكن هناك التمويل متناهى الصغر أو التمويل الاستهلاكى واليوم الهيئة متشعبة بشكل كبير جدا، وهناك تعديل بالبرلمان للمشروعات المتوسطة، كما يتم دراسة قانون للتكنولوجيا المالية وفى المستقبل سوف نجد الهيئة اكثر توسعا واشرافا على الجهاز المالى غير المصرفي.

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وانطلقت السبت الماضى اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 179 مرشحا من إجمالى 868 مرشحا، خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الأكاديمية محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، المستشار حمادة الصاوى النائب العام، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور محمد الشناوى عضو مجلس أمناء الاكاديمية، الدكتور أحمد زايد عضو مجلس أمناء الأكاديمية، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دكتور محمد صالح رئيس قسم المحاسبة بأكاديمية السادات، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الدكتور ايهاب أبو العيش نائب وزير المالية.

جدير بالذكر، أن البرنامج الرئاسى، لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى تأهيل من تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفى الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية، من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية، والفهم النقدى، وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال فى مسيرة التنمية بالدولة، حيث يوفر البرنامج للمشاركين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة.