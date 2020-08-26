شكرا لقرائتكم خبر عن "إتش بي" تسجل نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "هيوليت باكارد" – المعروفة اختصارا بـ"إتش بي" – خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الثلاثاء عقب إعلان الشركة تحقيق نتائج أعمال فصلية أفضل من توقعات المحللين خلال الربع المالي الثالث للشركة والذي ينتهي في الحادي والثلاثين من يوليو/تموز.



وانخفضت إيرادات "إتش بي" بنسبة 5.5% إلى 6.8 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة قبل عام لكنه أعلى بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق له وأعلى من توقعات حللين عند 6.06 مليار دولار.

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وسجلت "إتش بي" أرباحاً معدلة قدرها 32 سنتا للسهم بأعلى من توقعات محللين عند 23 سنتاً للسهم في الربع السنوي المنتهي بنهاية يوليو/تموز.



وذكرت الشركة التكنولوجية بأن التدفقات من السيولة النقدية من أنشطتها في الربع السنوي المشار إليه قفزت بنسبة 23% إلى 1.5 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة قبل عام.



وصرح المدير التنفيذي لـ"إتش بي إنتربرايز" "أنطونيو نيري" في بيان بان نتائج الأعمال الفصلية في الربع المالي الثالث تجاوزت التوقعات وتلمح إلى نمو قوي على الرغم من أزمة فيروس كورونا.