شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لـ"تسلا" تتجاوز 375 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلاً مكاسبه والتي دفعت القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية الأمريكية إلى عتبة قياسية جديدة.



كانت "تسلا" قد أعلنت عن خطوة تقسيم سهمها من أجل إتاحة شراءه من عدد أكبر من المستثمرين لا سيما صغار المشترين الذين أصبح سعر السهم باهظا بالنسبة إليهم.

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وتثبت "تسلا" مكانتها كأكبر صانعة للسيارات على مستوى العالم بعد أن تجاوزت "تويوتا موتور" اليابانية و"فولكس فاجن" الألمانية وتضاعفت قيمتها بشكل متتالي خاصة بعد نجاوز سعر السهم حاجز 2000 دولار.



وعلى خلاف التوقعات أيضاً، سجلت "تسلا" أرباحا وإيرادات قوية خلال الربع السنوي الثاني على الرغم من أزمة فيروس "كورونا" التي أضرت بالطلب والشراء على المركبات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنبة 0.4% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 2023.3 دولار لتسجل القيمة السوقية لصانعة السيارات الكهربائية 375.4 مليار دولار، وبلغ السهم أعلى سعر في الجلسة عند 2027.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1968 دولارا.