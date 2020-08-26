أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 25-8-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 25-8-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.

إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية لحليج الأقطان، بي انفستمنتس القابضة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، راية لخدمات مراكز الاتصالات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تخسر 1.03 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسي والشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما تراجع مؤشر الأوسع نطاقاً، وتراجع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 1.03 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 628.060 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 76.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.71%، والعرب على 5.16% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 30.46% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 69.53%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 664.4 ألف جنيه، 73 مليون جنيه، 5708 جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 4.2 مليون جنيه، 81.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 11461 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 2014 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 13393 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4400 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1755 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2656 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 848 نقطة.

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وصعدت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 18 شركة.

تعاملات الداخليين

سيطرت عمليات البيع على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 200 ألف سهم، 2.3 مليون سهم، 267.6 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات النصر للأعمال المدنية، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 1000 سهم، 400 ألف سهم، 400 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 3 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العربية للمحابس 30 ألف سهم، منا اشترت مجموعة مرتبطة بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية 2.3 مليون سهم.

عامر جروب

قالت شركة عامر جروب، إن موضوع قطعة الأرض بمدينة سوهاج الجديدة، مازال قيد دراسة الجدوى المالية والتسويقية من جانب الشركة، وأن الموضوع في المراحل المبدئية لتحديد كامل مساحة الأرض القابلة للتخصيص وأيضاً السعر النهائي، وكذلك أن المساحة والسعر وشروك السداد تحت التفاوض، ولم يتم الاتفاق على الصورة النهائية بعد.

النصر للأعمال المدنية

وافق مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية، على العرض المقدم من أحد المستثمرين الاستراتيجين بخصوص الاستحواذ على حصة الشركة في شركة النصر للمرافق والتركيبات بعدد 200 ألف سهم بسعر 40 قرشاً للسهم الواحد.