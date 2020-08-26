شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى إغلاق قياسى للمؤشرين اس اند بي500 وناسداك بسبب تطورات التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل كل من المؤشرين ستاندرد اند بورز500 وناسداك مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا اليوم الثلاثاء، لكن هبوطا فى أسهم أبل كبح المكاسب التى أثارتها تطورات إيجابية فى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتقدم جديد فى المعركة الطبية ضد جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعى مع عدم قدرته حتى الآن على استعادة مستواه المرتفع الذى سجله فى فبراير شباط.

وأنهى داو جونز جلسة التداول فى بورصة وول ستريت منخفضا 60.02 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 28248.44 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسى 12.34 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 3443.62 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 86.75 نقطة، أو 0.76 بالمئة، إلى 11466.47 نقطة.

ومن بين القطاعات الرئيسية فى المؤشر ستاندرد اند بورز500، سجلت أسهم شركات خدمات الاتصالات أكبر المكاسب من حيث النسبة المئوية بينما جاءت أسهم شركات الطاقة فى مقدمة الخاسرين.