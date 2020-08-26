شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز والتصنيع الأهلية تعلن عن شبهة اختلاس بقيمة 34 مليون ريال من مسئول بالشئون المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوضحت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه تم اكتشاف شبهة اختلاس من قبل مسئول بقطاع الشئون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.

وحسب بيان الشركة على "تداول" فقد بلغت المبالغ المشتبه في اختلاسها 34.2 مليون ريال وقد قامت الشركة بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، كما تم تقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات في حينه.

وأكد مجلس إدارة الشركة حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة.

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وكشفت الشركة عن ارتفاع أرباحها بنسبة 62.9% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 13.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 42.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 101 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وذكرت الشركة في بيانها أنه تمت مراجعة القوائم المالیة للشركة للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2019، من قبل مراجع أخر والذي أبدى رأیاً غیر متحفظ حول تلك القوائم بتاریخ 8 شعبان 1441 ھ (الموافق 1 أبریل 2020).

كما تم فحص القوائم المالیة الأولیة الموجزة للشركة للفترة المنتھیة في 31 مارس 2020، من قبل مراجع أخر والذي أبدى استنتاجاً غیر متحفظ حول تلك القوائم الأولیة الموجزة بتاریخ 12 شوال 1441 ھ (الموافق 4 یونیو 2020).