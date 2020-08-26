شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة تتكبد الخسائر خلال الربع الثاني 2020 لانخفاض مكاسب الاستثمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائح أعمال شركة المملكة القابضة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 1.12 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 143.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 257.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وأيضاً ارتفاع الخسائر الأخرى وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19.

وتراجعت المبيعات إلى 214.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 463.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.17 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 315 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 50.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مقابل أرباح بلغت 171.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

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