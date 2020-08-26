شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" و"إس أند بي 500" يغلقان عند أعلى مستوياتهما القياسية على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث سجل كل من "ناسداك" و"إس أند بي 500" مستويات إغلاق قياسية جديدة بينما تراجع "داو جونز".



يأتي ذلك في ظل هدوء التوترات بين واشنطن وبكين على خلفية الإعلان عن مشاورات عبر الهاتف بين مسؤولين من البلدين لنزع فتيل التصعيد التجاري والالتزام بمسار المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الموقع في يناير/كانون الثاني.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك الأمريكي انخفض إلى 84.8 نقطة في أغسطس/آب مقارنة بتوقعات بتسجيل القراءة 93 نقطة.



وسوف تنعقد في وقت لاحق هذا الأسبوع اجتماعات "جاكسون هول" التي يحضرها لفيف من المصرفيين وكبار الخبراء الاقتصاديين لمناقشة تداعيات أزمة كورونا والسياسات النقدية.



وسوف يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطابا هاما يوم الخميس على هامش ملتقى "جاكسون هول" للتركيز على جهود فريقه في دعم الاقتصاد الأمريكي.

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وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 1.7% أو ما يعادل 73 سنتاً وأغلقت جلسة نيويورك عند 43.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.5 دولار وأقل سعر عند 42.3 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.6% او ما يعادل 73 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 45.86 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 46.05 دولار وأقل سعر عند 45.08 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 28248 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28400 نقطة وأقل مستوى عند 28094 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 11466 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11468 نقطة وأقل مستوى عند 11343 نقطة.



وصعد مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3443 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3444 نقطة وأقل مستوى عند 3425 نقطة.