شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع بأكثر من 1% مع هدوء التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بالطلب على السلع الزراعية في بورصة شيكاغو نتيجة هدوء التوترات بين أكبر اقتصادين على مستوى العال مما يدع بدوره الطلب.



وقفزت عقود الذرة بنسبة 2.3% محققة أعلى مستوياتها في أكثر من ستة اسابيع بدعم من تقارير عن سوء جودة المحاصيل الأمريكية وارتفاع الطلب من الصين.

Advertisements



هذا، وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في بيان عقد مناقشات عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى حول العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين والتركيز على الالتزام بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم في منتصف يناير/كانون الثاني 2020.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.6% إلى 9.13 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 9.14 دولار وأقل سعر عند 9.05 دولار.