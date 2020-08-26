شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تعمق خسائرها وتغلق الجلسة على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت اسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة خسائرها نتيجة العزوف عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل هدوء التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.



يأتي ذلك بعد إعلان وزارة التجارة الأمريكية في بيان عقد مناقشات عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين رفيعي المستوى حول العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين.



ورغم عدم توضيح تفاصيل، إلا أن البيان أكد تركيز المناقشات على الالتزام بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم في منتصف يناير/كانون الثاني 2020.

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.01 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة واقل مستوى عند 92.9 نقطة.



وسوف تنطلق فاعليات ملتقى "جاكسون هول" في وقت لاحق هذا الأسبوع بمناقشات بين مرفيين وخبراء اقتصاد على أن يلقي رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامشها.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمر/أيلول بنسبة 1.3% أو ما يعادل 33 سنتاً وأغلقت عند 26.273 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 26.855 دولار وأقل سعر عند 26.13 دولار.