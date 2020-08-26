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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الصعود متجاهلاً الأنباء السلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء حيث تواصل العملة البريطانية تجاهل الأنباء السلبية فيما يتعلق بمعاناة قطاع التجزئة بالمملكة المتحدة.
وأظهر مسح أجراه الاتحاد البريطاني للصناعات انخفاضا إلى النطاق السالب في أغسطس/آب حيث سجل تراجعا إلى -6% بعد قراءة يوليو/تموز التي سجلت نموا بنسبة 4%.
وانطلقت في الأسبوع الماضي جولة جديدة من المحادثات والمفاوضات بين الملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لبحث مستقبل العلاقات بين الطرفين على خلفية تنفيذ "بريكست" في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وأبدى كبير المفاوضين البريطانيين "ديفيد فروست" ونظيره الأوروبي "ميشيل بارنييه" تفاؤلا حول إمكانية حل الخلافات والقضايا العالقة والتوصل إلى اتفاق.
ومن المنتظر الخميس المقبل إلقاء رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطاباً على هامش اجتماعات "جاكسون هول" لبحثأطر السياسة النقدية ومواجهة تبعات كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.3164، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3171 وأقل سعر عند 1.3058.
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