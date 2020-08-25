شكرا لقرائتكم خبر الخريف يؤكد على منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية بالمنافسات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف في مقر الهيئة بالرئيس السابق لمجلس الإدارة الدكتور غسان الشبل وقادات الهيئة، مثمنا له الدور الذي قام به خلال الفترة الماضية، كما التقى بالعاملين في منظومة الهيئة.

وشدد على أن الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع يحملهم مسؤولية كبيرة في ترجمة الفرص إلى واقع ملموس، عبر دعم تنمية المحتوى المحلي، وتعزيز المنتجات المحلية وإعطائها الأولوية، لافتا إلى أن دعم المنتج الوطني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنحها الأولوية عند إرساء المنافسات الحكومية سيكون له أثر مباشر في تعزيز المحتوى المحلي، ونمو الاقتصاد الوطني.

وأكد الخريف خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل لقيام الهيئة بالدور المحوري المنوط بها لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في كل ما من شأنه الإسهام في تطوير المحتوى المحلي، وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الحكومية للمنتجات ذات المحتوى المحلي، وحث الجميع على مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق أثر زيادة المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى أن «رؤية المملكة 2030 تعتمد في خططها وأهدافها الاقتصادية على تحفيز القدرات والكفاءات الوطنية لما تمثله من أهمية في زيادة المحتوى المحلي ومن ثم تحقيق الأهداف التنموية»، مبينا أن الصناعات الوطنية، ومقدمي الخدمات المحليين يملكون من الكفاءة والقدرة ما يمكنهم من تنفيذ الاستراتيجيات والخطط المطلوبة بكل كفاءة واقتدار، وأن هذه الخطوة تحقق تنمية حقيقية ومستدامة للوطن ولأبنائه.