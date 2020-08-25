شكرا لقرائتكم خبر «ساما» تثقف المنشآت والكيانات القانونية بأهمية «معرف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس، حملة توعوية تحت شعار «عشان يعرفونك» لتثقيف جميع المنشآت والمؤسسات والكيانات القانونية، بأهمية وأهداف معرف الكيانات القانونية «معرف».

و أكدت المؤسسة على أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008. ونتيجة لذلك، دعت مجموعة دول العشرين في قمتها المنعقدة في مدينة كان في نوفمبر 2011، مجلس الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالمي لمعرفات الكيانات القانونية، حيث جرى لاحقا التصديق من قبل قادة مجموعة دول العشرين في قمتهم التي عقدت في مدينة لوس كابوس في عام 2012، على توصيات مجلس الاستقرار المالي المتخذة بهذا الشأن.

كما أن المملكة ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي دعمت تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في جميع تلك اللجان، التي كان أحد منجزاتها قيام لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية باعتماد وحدة التشغيل المحلية «معرف» التابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في عام 2015، ومن ثم استكملت إجراءات ارتباطها بوحدة التشغيل المركزية ارتباطا رسميا في عام 2017.

«معرف» يعمل على: