«ساما» تثقف المنشآت والكيانات القانونية بأهمية «معرف»

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و أكدت المؤسسة على أن حاجة الجهات التنظيمية والرقابية حول العالم إلى تحديد أطراف التعاملات المالية في مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق، ظهرت بعد الأزمة العالمية في عام 2008. ونتيجة لذلك، دعت مجموعة دول العشرين في قمتها المنعقدة في مدينة كان في نوفمبر 2011، مجلس الاستقرار المالي إلى أخذ زمام المبادرة بتقديم التوصيات الخاصة بوضع نظام عالمي لمعرفات الكيانات القانونية، حيث جرى لاحقا التصديق من قبل قادة مجموعة دول العشرين في قمتهم التي عقدت في مدينة لوس كابوس في عام 2012، على توصيات مجلس الاستقرار المالي المتخذة بهذا الشأن.
كما أن المملكة ممثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي دعمت تلك المشاريع والمبادرات التي قدمتها اللجان الدولية من خلال المشاركة بممثلين لها في جميع تلك اللجان، التي كان أحد منجزاتها قيام لجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية باعتماد وحدة التشغيل المحلية «معرف» التابعة للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» في عام 2015، ومن ثم استكملت إجراءات ارتباطها بوحدة التشغيل المركزية ارتباطا رسميا في عام 2017.
«معرف» يعمل على:
- تعزيز سلامة وشفافية الأسواق المالية
- تحسين إدارة المخاطر
- جودة ودقة البيانات المالية فيما يتعلق بالتعريف بأي كيان قانوني
- إيضاح ما يرتبط بذلك الكيان من كيان أو كيان تابع
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