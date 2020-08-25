شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 25-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب تداولات سلبية ولامس مستوى 1915.00، ويظهر ميلاً صاعداً ليقترب من مناطق الدعم المكسورة اليوم، مما يتطلب مراقبة التداولات القادمة، حيث إن تخطي مستويات 1929.50 ثم 1934.86 سيوقف الضغط السلبي الذي بدأ اليوم ويعيد السعر إلى الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يستهدف مستوى 1967.90 كمحطة إيجابية أولى.

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